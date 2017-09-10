Французские политики-друзья Путина прибыли в Крым наблюдать за "выборами"

Воскресенье, 10 сентября 2017, 17:29

Бывшие французские депутаты Тьери Мариани и Николя Дьюик в очередной раз прибыли в оккупированный Крым для наблюдения за "губернаторскими выборами".

Об этом в Твиттере сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур.

"Пособники агрессора Тьери Мариани и Николя Дьюик снова в Крыму. Но в очередной раз это не поможет. Мир не признает выборы на анексованому полуострове", - написал он.

Посібники агресора Т. Маріані Н. Дьюік знову в Криму.Але в черговий раз це не допоможе. Світ не визнає вибори на анексованому півострові — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) 10 вересня 2017 р.

Политики в качестве депутатов французского парламента уже не раз приезжали в оккупированный Крым. Однако в июне 2017 года они не смогли попасть в национальное собрание.

Так называемые выборы на должность "губернатора Севастополя" проходят в воскресенье, 10 сентября.

В ЕС уже пообещали, что не признают ни "губернаторские выборы" в оккупированном Россией Севастополе, ни избранного "губернатора".