США представили смягченный проект санкций ООН в отношении КНДР

Понедельник, 11 сентября 2017, 07:56

Соединенные Штаты обнародовали проект новых санкций против Северной Кореи, который они призывают принять в понедельник на заседание Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщает AFP.

Дипломаты сообщили, что в новом проекте смягчены самые строгие меры из начального предложения, с возможным постепенным введением потенциально разрушительного эмбарго на поставки нефти в Северную Корею.

После четырех дней переговоров, в частности с Пекином и Москвой, было отменено замораживание активов лидера Ким Чен-Ын, предложенное в предварительном проекте.

В новом тексте также смягчены меры относительно северокорейских работников за рубежом и силовых проверок судов, подозреваемых в перевозке груза, запрещенного ООН.

Новый проект содержит запрет на экспорт текстильных изделий, который Вашингтон выдвинул с самого начала.

3 сентября Северная Корея взорвала самую мощную ядерную бомбу в своей истории. Ядерное испытание вызвало землетрясение на Корейском полуострове.

Позже Пхеньян подтвердил успешное испытание водородной бомбы.