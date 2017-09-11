США представили пом’якшений проект санкцій ООН щодо КНДР

Сполучені Штати оприлюднили проект нових санкцій проти Північної Кореї, який вони закликають ухвалити в понеділок на засідання Ради Безпеки ООН.
Про це повідомляє AFP.
Дипломати повідомили, що в новому проекті пом’якшені найсуворіші заходи з початкової пропозиції, з можливим поступовим введенням потенційно руйнівного ембарго на поставки нафти до Північної Кореї.
Після чотирьох днів переговорів, зокрема з Пекіном та Москвою, було скасовано заморожування активів лідера Кіма Чен-Ина, що було запропоновано у попередньому проекті.
У новому тексті також пом'якшені заходи щодо ситуації з північнокорейськими працівниками за кордоном та щодо солових перевірок суден, підозрюваних у перевезенні вантажу, забороненого ООН.
Новий проект містить заборону на експорт текстильних виробів, яку Вашингтон висунув спочатку.
Нагадаємо, 3 вересня Північна Корея підірвала найпотужнішу ядерну бомбу в своїй історії. Ядерне випробування спричинило землетрус на Корейському півострові.
Пізніше Пхеньян підтвердив успішне випробування водневої бомби.