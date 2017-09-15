Официальный журнал ЕС опубликовал решение о продлении санкций против РФ

Пятница, 15 сентября 2017, 09:57

Официальный журнал ЕС опубликовал решение о продлении санкций против физических лиц и компаний, причастных к нарушению территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Документ обнародован на соответствующем сайте.

Ограничительные меры продлены в отношении 149 человек и 38 компаний. Индивидуальные санкции заключаются в ограничении права на въезд и замораживании активов.

Санкции продлены до 15 марта 2018 года. Решение вступит в силу на следующий день после публикации.

Санкционный список был пересмотрен, из него исключили четырех физических лица, которые уже умерли.

Из-за слияния три компании были исключены из списка и снова добавлены в него в виде нового юридического лица.