Офіційний журнал ЄС опублікував рішення щодо санкцій проти РФ

П'ятниця, 15 вересня 2017, 09:57

Офіційний журнал ЄС опублікував рішення щодо продовження санкцій проти фізичних осіб та компаній, причетних до порушення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Документ оприлюднений на відповідному сайті.

Обмежувальні заходи продовжено стосовно 149 осіб та 38 компаній. Індивідуальні санкції полягають в обмеженні права на в’їзд та замороженні активів.

Санкції продовжені до 15 березня 2018 року. Рішення набуде чинності наступного дня після опублікування.

Санкційний список був переглянутий, з нього виключили чотирьох фізичних осіб, які вже померли.

Через злиття три компанії були виключені зі списку та знову додані до нього у вигляді нової юридичної особи.