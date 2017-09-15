Найти
АКТУАЛЬНО

В метро Лондона произошел взрыв, несколько человек получили ожоги

Ключевые страны ЕС поддержали украинский подход к миротворцам – Порошенко

Лидер ультраправых: немцы должны гордиться своими солдатами Второй мировой

Двойной теракт в Ираке: число жертв возросло до 74

Порошенко: Мы больше не вернемся к внеблоковому статусу

Венгрия хочет, чтобы Порошенко ветировал образовательный закон - посол

Четыре страны обратятся в Совет Европы и ОБСЕ из-за украинского закона об образовании






Ключевые страны ЕС поддержали украинский подход к миротворцам – Порошенко

Пятница, 15 сентября 2017, 10:26
Версия для печати Комментарии

Президент Порошенко утверждает, что Украина получила поддержку крупнейших стран-членов ЕС в вопросе возможного формата миротворческой миссии.

Об этом он заявил в выступлении во время ежегодной встречи Yalta European Strategy, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Миротворцы должны иметь мандат, который распространяется на всю территорию Донбасса. Наши партнеры в Европе - Великобритания, Франция, Германия - поддерживают такую идею", - заверил он.

Порошенко особо подчеркнул, что направление миротворцев в Украину не противоречит Минским договоренностям.

"Это - абсолютно необходимый компонент Минских соглашений", - считает президент.

По мнению Порошенко, в присутствии миротворцев Россия будет вынуждена соблюдать положения "Минска": "Ведь в чем проблема "Минска"? В том, что Россия не хочет его выполнять. Миротворцы могут помочь его выполнению".

Порошенко считает, что присутствие миротворцев, в частности, подтолкнет РФ к выводу войск с Донбасса.

Как известно, Петр Порошенко намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин сказал, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

После разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин допустил размещение миротворцев ООН не только на линии соприкосновения на Донбассе.

Недавно глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что в ЕС ожидают больше информации по отдельным предложениям Украины и России о размещении миротворцев ООН на Донбассе.

Читайте также на сайте "Европейской правды": "Все детали миротворческой миссии: какая битва ждет Украину в ООН".

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:33
"Безроуминг" может привести к росту тарифов в Украине - президент Киевстар
11:24
Парламент Швеции не поддержал вотум недоверия премьеру
11:02
фото
В метро Лондона произошел взрыв, несколько человек получили ожоги
10:46
В центре Парижа мужчина с ножом напал на солдата
10:26
Ключевые страны ЕС поддержали украинский подход к миротворцам – Порошенко
10:09
фото
В Лондоне из-за крупного пожара на складе эвакуировали жителей района Хэрроу
10:07
Порошенко хочет присоединиться к дискуссии в ЕС о реформировании Европы
09:58
Порошенко: Мы больше не вернемся к внеблоковому статусу
09:57
Официальный журнал ЕС опубликовал решение о продлении санкций против РФ
09:35
Лидер ультраправых: немцы должны гордиться своими солдатами Второй мировой
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Виктор Савинок, для Европейской правды

Евроскептики в шаге от реванша: чем опасны досрочные выборы в Австрии

Наиболее вероятным результатом внеочередных парламентских выборов в Австрии является коалиция между правой Австрийской народной партией и популистами из Партии свободы. Такой формат может стать угрозой для ЕС, в частности, поставить под сомнение продление санкций против РФ.

Жан-Клод Юнкер, президент Европейской комиссии

Новый Евросоюз с обновленными границами: Еврокомиссия начинает глубокую реформу

Жан-Клод Юнкер объявил о начале глубокой реформы ЕС. Новые руководящие должности (президент ЕС, избираемый гражданами, и министр финансов); расширение Шенгена и обязательный переход на евро; изменение принципов голосования и создание контролирующих органов...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  