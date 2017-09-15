Ключевые страны ЕС поддержали украинский подход к миротворцам – Порошенко

Пятница, 15 сентября 2017, 10:26

Президент Порошенко утверждает, что Украина получила поддержку крупнейших стран-членов ЕС в вопросе возможного формата миротворческой миссии.

Об этом он заявил в выступлении во время ежегодной встречи Yalta European Strategy, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Миротворцы должны иметь мандат, который распространяется на всю территорию Донбасса. Наши партнеры в Европе - Великобритания, Франция, Германия - поддерживают такую идею", - заверил он.

Порошенко особо подчеркнул, что направление миротворцев в Украину не противоречит Минским договоренностям.

"Это - абсолютно необходимый компонент Минских соглашений", - считает президент.

По мнению Порошенко, в присутствии миротворцев Россия будет вынуждена соблюдать положения "Минска": "Ведь в чем проблема "Минска"? В том, что Россия не хочет его выполнять. Миротворцы могут помочь его выполнению".

Порошенко считает, что присутствие миротворцев, в частности, подтолкнет РФ к выводу войск с Донбасса.

Как известно, Петр Порошенко намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин сказал, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

После разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин допустил размещение миротворцев ООН не только на линии соприкосновения на Донбассе.

Недавно глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что в ЕС ожидают больше информации по отдельным предложениям Украины и России о размещении миротворцев ООН на Донбассе.

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