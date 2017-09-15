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Итальянская газета извинилась за обозначение Крыма территорией РФ

Пятница, 15 сентября 2017, 12:09
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Итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport извинилось за то, что в одной из своих статей обозначила Крым российской территорией.

Об этом сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин в комментарии "Европейской правде".

Издание также опубликовало опровержение в сегодняшнем номере.

 

"Получили письмо с извинениями от главного редактора, а также в сегодняшнем номере информация о том, что Крым не является российским, так как это никто не признал, и Крым был аннексирован Россией", - отметил Перелыгин.

Напомним, La Gazzetta dello Sport опубликовала превью матча Лиги чемпионов "Шахтер" - "Наполи", проиллюстрировав его картой, где Крым указан территорией РФ.

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