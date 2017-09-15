Італійська газета вибачилася за позначення Криму територією РФ

П'ятниця, 15 вересня 2017, 12:09

фото

Італійське спортивне видання La Gazzetta dello Sport вибачилося за те, що в одній зі своїх статей позначила Крим російською територією.

Про це повідомив посол України в Італії Євген Перелигін у коментарі "Європейській правді".

Видання також опублікувало спростування у сьогоднішньому номері.

"Отримали листа з вибаченням від головного редактора, а також в сьогоднішньому номері інформація, про те, що Крим не є російським, так як це ніхто не визнав, і що Крим був анексований Росією", - зазначив Перелигін.

Нагадаємо, La Gazzetta dello Sport надрукувала прев'ю матчу Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Наполі", проілюструвавши його картою, де Крим вказано територією РФ.