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18 человек пострадали при взрыве в метро Лондона

Пятница, 15 сентября 2017, 13:31
Версия для печати Комментарии

В результате взрыва на лондонской станции метро "Парсонс Грин" пострадали 18 человек.

Об этом сообщила служба скорой помощи Лондона в Twitter.

"Мы можем подтвердить, что после инцидента на станции "Парсонс Грин" в больницу попали 18 человек", - говорится в заявлении.

Медики отметили, что ни один из пострадавших не получил тяжелых травм или ранений, угрожающих жизни.

Напомним, в пятницу в Лондоне на станции метро Parsons Green произошел взрыв. В задней части поезда взорвался белый контейнер, который оставили в сумке у дверей вагона.

Полиция Лондона сообщила, что расследует инцидент как теракт.

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