18 человек пострадали при взрыве в метро Лондона

В результате взрыва на лондонской станции метро "Парсонс Грин" пострадали 18 человек.

Об этом сообщила служба скорой помощи Лондона в Twitter.

"Мы можем подтвердить, что после инцидента на станции "Парсонс Грин" в больницу попали 18 человек", - говорится в заявлении.

We have taken 18 patients to a number of London hospitals. None are thought to be in a serious or life-threatening condition #ParsonsGreen pic.twitter.com/3B13JznAqZ