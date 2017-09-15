18 человек пострадали при взрыве в метро Лондона

Пятница, 15 сентября 2017, 13:31

В результате взрыва на лондонской станции метро "Парсонс Грин" пострадали 18 человек.

Об этом сообщила служба скорой помощи Лондона в Twitter.

"Мы можем подтвердить, что после инцидента на станции "Парсонс Грин" в больницу попали 18 человек", - говорится в заявлении.

We have taken 18 patients to a number of London hospitals. None are thought to be in a serious or life-threatening condition #ParsonsGreen pic.twitter.com/3B13JznAqZ — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 15 вересня 2017 р.

Медики отметили, что ни один из пострадавших не получил тяжелых травм или ранений, угрожающих жизни.

Напомним, в пятницу в Лондоне на станции метро Parsons Green произошел взрыв. В задней части поезда взорвался белый контейнер, который оставили в сумке у дверей вагона.

Полиция Лондона сообщила, что расследует инцидент как теракт.