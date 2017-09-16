Расмуссен: Таможенный союз с ЕС может стать долгосрочной стратегией Украины

Суббота, 16 сентября 2017, 09:47

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, который сейчас сотрудничает с администрацией президента Украины, предлагает утвердить создание таможенного союза с ЕС в качестве долгосрочной цели Украины

Об этом он заявил, подытоживая представления результатов экспертного исследования о возможном создании такого таможенного союза, сообщает корреспондент Европейской правды.

"Украине нужно долгосрочное, стратегическое видение ... Если мы ставим цель таможенного союза, это может быть долгосрочной целью, которая может быть воплощена, возможно, еще через 17 лет", - заявлил он.

Расмуссен также опроверг сомнения в том, что создание Таможенного союза станет политической заменой идеи членства Украины в ЕС.

"Нет противоречия между членством в ЕС и таможенным союзом, совсем наоборот! Турция является страной-кандидатом и у нее есть таможенный союз с ЕС. И то, что она столкнулась с проблемами (на пути к членству) не связано с таможенным союзом", - пояснил политик.

Как известно, консультативная компания Rasmussen Global официально декларирует сотрудничество с администрацией президента Украины для продвижения интересов Украины в мире.

Идею о создании таможенного союза Украина-ЕС провозгласил президент Украины Петр Порошенко, но впоследствии она стала предметом критики экспертов.