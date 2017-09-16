Поддержка Украины Британией только возрастет после Brexit - МИД

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Суббота, 16 сентября 2017, 11:24
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Украине не стоит беспокоиться, что выход Великобритании из состава ЕС приведет к сокращению поддержки.

Об этом во время форума Ялтинской европейской стратегии заявил государственный секретарь по делам Европы и Америки Министерства иностранных дел Великобритании Алан Дункан, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Да, мы не будем больше сидеть за европейским столом. Но мы сохраняем свое место за другими столами, в частности - в Совете Безопасности ООН. Мы настроены на продолжение поддержки Украины. Хочу напомнить - мы являемся единственной страной ЕС, которая имеет собственные бюджетные расходы на поддержку мировой безопасности. Это позволяет говорить с уверенностью - наша помощь Украине не уменьшится, а наоборот - будет расти", - заявил дипломат.

Напомним, ранее Дункан заявил, что Великобритания заинтересована в сохранении торговых отношений с Украиной.

Также дипломат уверяет, что санкции против Российской Федерации должны сохраниться после выхода Соединенного королевства из состава ЕС.

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