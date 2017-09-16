Спецпредставитель США считает ОРДЛО оккупированной территорией Украины

Суббота, 16 сентября 2017, 17:32

Спецпредставитель США по вопросу Украины Курт Волкер не намерен посещать территорию Донбасса, которая находится вне украинского контроля, до ее освобождения.

Об этом он заявил в выступлении на конференции Yalta European Strategy, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Отвечая на вопрос о возможном визите, он указал, что считает эту территорию "оккупированной".

"Я надеюсь посетить оккупированную территорию на Востоке Украины, самую восточную часть вашей страны, после того, как Украина возобновит суверенитет на этой территории", - заявил он.

Как известно, ранее Волкер посещал контролируемую Украиной часть зоны проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Напомним, ранее Волкер отметил, что Россия начала понимать, что не достигает цели в Украине.