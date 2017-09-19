Трамп: мы должны отклонять угрозы суверенитету Украины

Вторник, 19 сентября 2017, 17:32

Необходимо встать на защиту суверенитета стран во всем мире – от Украины до Южно-Китайского моря.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время своего первого выступления на Генеральной ассамблее ООН.

"Необходимо защищать свои страны, их интересы и будущее, необходимо отклонять угрозы суверенитету, от Украины до Южно-Китайского моря, мы должны отстаивать уважение к границам и уважение к культуре и мирному взаимодействию", - подчеркнул Дональд Трамп.

По его словам, странам-членам ООН не следует сидеть сложа руки перед угрозой войны.

"Режимы, которые нарушают все принципы, на которых держится ООН, это беда для нашей планеты. Если многочисленное праведное большинство не будет выступать против зловещего меньшинства, тогда победит зло", - заявил американский президент.

"Как и планировали основатели ООН, нужно действовать сообща. И совместно бороться с теми, кто угрожает нам хаосом, беспорядками и террором", - резюмировал Дональд Трамп.