Трамп передумал выходить из Парижского соглашения, в Белом доме это отрицают - СМИ

Воскресенье, 17 сентября 2017, 15:16

Американское издание The Wall Street Journal сообщает, что администрация президента США Дональда Трампа больше не намерена выходить из Парижского климатического соглашения, однако эту информацию опровергают в Белом доме.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой европейского комиссара по вопросам изменения климата и энергетики Мигеля Ариаса Каньете, сообщило, что США передумали касательно выхода из Парижского климатического соглашения и хотят скорректировать условия своего участия в нем.

Еврокомиссар после заседания министерской встречи в канадском Монреале заявил, что Белый дом решил изменить только условия своего участия, отказавшись от более радикальных мер.

"США заявили, что не будут пересматривать Парижское соглашение, но попытаются скорректировать условия, на которых они могут участвовать в данном соглашении", - сказал он.

Однако, в Белом доме опровергают такую информацию.

"Позиция Соединенных Штатов касательно Парижского климатического соглашения не изменилась", - заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.

"Президент дал четко понять, что Соединенные Штаты выходят (из соглашения - Ред.), пока нам не предложат снова войти на условиях, которые являются более благоприятными для нашей страны", - добавила она.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс также подтвердила это заявление.

Напомним, Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения 1 июня.

Американский президент считает, что соглашение слишком мягкое относительно ведущих загрязнителей – Китая и Индии. Вместе с тем, соглашение ставит под угрозу промышленность США.