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Трамп: ми повинні відхиляти загрози суверенітету України

Вівторок, 19 вересня 2017, 17:32
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Необхідно стати на захист суверенітету країн у всьому світі – від України до Південнокитайського моря. 

Про це президент США Дональд Трамп заявив під час свого першого виступу на Генеральній асамблеї ООН.

"Необхідно захищати свої країни, їхні інтереси та майбутнє, необхідно відхиляти загрози від суверенітету, починаючи від України до Південнокитайського моря, ми повинні відстоювати повагу до кордонів та повагу до культури та мирної взаємодії", - наголосив Дональд Трамп.

За його словами, країнам-членам ООН не слід сидіти склавши руки перед загрозою воєн.

"Режими, які порушують усі принципи, на яких тримається ООН, це біда для нашої планети. Якщо численна праведна більшість не виступатиме проти зловісної меншості, тоді переможе зло", - заявив американський президент.

"Як і планували засновники ООН, потрібно діяти спільно. І спільно боротися з тими, хто загрожує нам хаосом, безладами та терором", - резюмував Дональд Трамп.

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