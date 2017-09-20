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Грибаускайте: Россия применяет методы шантажа и агрессии в Восточной Европе

Среда, 20 сентября 2017, 08:02
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Глава Литвы Даля Грибаускайте призвала лидеров всего мира повернуться к Восточной Европе, где Россия применяет "методы шантажа, насмешек и агрессии".

Такой призыв она озвучила в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает Delfi.

" Несмотря на то, что обязанности России, как постоянного члена Совбеза, - защита мира во всем мире, она напала на Грузию, незаконно аннексировала Крым и напрямую принимает участие в войне на востоке Украины, нарушая Хартию ООН", - сказала Грибаускайте.

По убеждению главы Литвы, руководство России никак не может побороть свою ненависть к Западу. Одним из доказательств она назвала российско-белорусские военные учения "Запад".

"Запад" - это только один из признаков того, что Кремль никак не может побороть свою ненависть к Западу", - президент Литвы. По ее словам, во время этих учений Кремль учит свою армию атаковать Запад.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время своего выступления на Генассамблее ООН призвал мир встать на защиту суверенитета стран во всем мире - от Украины до Южно-Китайского моря.

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