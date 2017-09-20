Посольство Британии отреагировало на увольнение членов набсовета "Нафтогаза"

Среда, 20 сентября 2017, 11:26

Посольство Великобритании заявило об обеспокоенности вчерашним увольнением двух членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", включая председателя.

Об этом говорится в заявлении, распространенном на странице диппредставительства в Facebook.

"Мы считаем этих людей опытными независимыми профессионалами и теми, кто настроен на реформирование "Нафтогаза". Наблюдательный совет был эффективным, в частности, в создании ключевых комитетов, принятии решений по кадровым назначениям, создании четкой системы внутреннего контроля и разработке интегральной стратегии "Нафтогаза", которая закладывает основу для будущего успеха компании и ее подразделений. Если "Нафтогаз" будет иметь надлежащую поддержку, компания может стать настоящей историей успеха Украины", - говорится в заявлении.

Посольство отмечает, что в Украине создаются препятствия для реализации потенциала и превращения "Нафтогаза" в прибыльный стратегический государственный актив.

"В перспективе важно, чтобы процесс назначения будущих членов наблюдательного совета был независимым и прозрачным, чтобы правительство Украины активно поддерживало процесс реформ, а "Нафтогазу" разрешили двигаться вперед. Это соответствовало бы обязательствам, взятым на себя украинским правительством во время Лондонской конференции по вопросам реформ в Украине в июле этого года", - отмечается в заявлении.

Напомним, в наблюдательный совет "Нафтогаза" входило пять членов: экс-министр энергетики Владимир Демчишин, Юлия Ковалив и иностранцы Пол Уорвик, Чарльз Проктор и Маркус Ричардс.

Ковалив написала заявление о прекращении своих полномочий как члена наблюдательного совета компании по собственному желанию еще в апреле.

Чарльз Проктор покинул компанию 6 сентября, Уорвик и Ричардс решили уйти в отставку 19 сентября.

Подробнее о конфликте руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева и премьера Владимира Гройсмана читайте в материале на сайте "Экономической правды".