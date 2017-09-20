В Кремле ответили на слова Трампа об отклонении угроз суверенитету Украины

Среда, 20 сентября 2017, 13:51

В Кремле отреагировали на слова президента США Дональда Трампа о необходимости отклонения угроз суверенитету Украины, заявив, что российский президент постоянно "акцентирует ценность и безальтернативность в современном мире суверенитета каждого государства".

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя выступление в ООН президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

"Ценность и безальтернативность в современном мире суверенитета каждого государства Путин акцентирует постоянно и последовательно.

Наш президент уже давно говорит о том, что, к сожалению, немногие страны в сегодняшнем мире могут позволить себе быть истинно суверенными", - сказал Песков, подчеркнув, что Россия относится к этому числу стран.

ТАСС отмечает, что Песков также заявил, что Владимир Путин "всегда говорит об уважении суверенитета других государств".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил во время своего первого выступления на Генеральной ассамблее ООН, необходимо встать на защиту суверенитета стран во всем мире – от Украины до Южно-Китайского моря.

По словам Трампа, странам-членам ООН не следует сидеть сложа руки перед угрозой войн.