Южная Корея выделит $8 млн помощи КНДР несмотря на санкции ООН

Четверг, 21 сентября 2017, 08:29

Южная Корея одобрила план по выделению 8 миллионов долларов в помощь Северной Корее.

Об этом сообщает Reuters.

Решение направить помощь Северной Корее, которое не является популярным в Южной Корее и которое вызвало беспокойство в Японии и Соединенных Штатах, было принято вскоре после введения новых санкций ООН против Северной Кореи из-за ядерных испытаний.

Однако, в Министерстве по объединению Южной Кореи заявили, что на их политику по оказанию помощи не влияет геополитическая напряженность с КНДР.

В сообщении министерства говорится, что точная дата по отправке помощи и ее количества будет подтверждена позже.

Юг заявил, что намерен отправить через Всемирную продовольственную программу продукты для детей и беременных женщин на сумму 4,5 млн долларов и через ЮНИСЕФ - 3,5 миллиона долларов на вакцины и лекарства.

Как известно 11 сентября Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении Северной Кореи, но в резолюцию не включили жесткие меры, предлагаемые администрацией президента США.