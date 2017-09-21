Найти
АКТУАЛЬНО

В Нью-Йорке договорились об уголовном преследовании лиц, причастных к катастрофе MH17

Порошенко: представители агрессора не могут входить в миссию ООН на Донбассе

Гибридными "миротворческими предложениями" РФ хочет заморозить конфликт - Порошенко

Вице-президент США озвучил опасности 21 века: РФ, КНДР и исламский терроризм

Порошенко призвал Совбез ООН развернуть миротворческую миссию в Донбассе как можно скорее

Порошенко продемонстрировал в Совбезе ООН российские военные билеты

Порошенко: Украине необходимо миротворческие плечо ООН






Южная Корея выделит $8 млн помощи КНДР несмотря на санкции ООН

Четверг, 21 сентября 2017, 08:29
Версия для печати Комментарии

Южная Корея одобрила план по выделению 8 миллионов долларов в помощь Северной Корее.

Об этом сообщает Reuters.

Решение направить помощь Северной Корее, которое  не является популярным в Южной Корее и которое вызвало беспокойство в Японии и Соединенных Штатах, было принято вскоре после введения новых санкций ООН против Северной Кореи из-за ядерных испытаний.

Однако, в Министерстве по объединению Южной Кореи заявили, что на их политику по оказанию помощи не влияет геополитическая напряженность с КНДР.

В сообщении министерства говорится, что точная дата по отправке помощи и ее количества будет подтверждена позже.

Юг заявил, что намерен отправить через Всемирную продовольственную программу продукты для детей и беременных женщин на сумму 4,5 млн долларов и через ЮНИСЕФ - 3,5 миллиона долларов на вакцины и лекарства.

Как известно 11 сентября Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении Северной Кореи, но в резолюцию не включили жесткие меры, предлагаемые администрацией президента США.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:29
Южная Корея выделит $8 млн помощи КНДР несмотря на санкции ООН
07:50
Фото
В Нью-Йорке договорились об уголовном преследовании лиц, причастных к катастрофе MH17
21:13
Порошенко призывает создать международную группу по деоккупации Крыма
20:27
РФ использует оккупированный Крым как форпост для своих действий в Сирии - Порошенко
20:16
Порошенко: представители агрессора не могут входить в миссию ООН на Донбассе
20:05
Мандат миротворцев ООН на Донбассе должен включать российско-украинскую границу - Порошенко
20:00
Гибридными "миротворческими предложениями" РФ хочет заморозить конфликт - Порошенко
19:55
Россия, постоянный член Совбеза ООН, наибольшая угроза международной безопасности - Порошенко
19:39
Вице-президент США озвучил опасности 21 века: РФ, КНДР и исламский терроризм
18:57
Порошенко призвал генсека ООН направить миссию по технической оценке на Донбасс
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Евгений Приходько, для Европейской правды

Миграционная проблема на паузе: прошел ли ЕС пик кризиса беженцев

За прошедший месяц поток мигрантов из Ливии в Италию упал на 85%. Впрочем, очень вероятно, что достигнуто это было не совсем законным путем. Рим обвиняют в выплате средств ливийским военачальникам и бандитам ради приостановления миграции.

Сергей Сидоренко, Европейская правда

МИД Британии: Действующий визовый режим для украинцев неприемлем, это четкий сигнал

Британский министр по делам Европы и Америки Алан Дункан: "Мой сигнал будет таким: идите дальше, не снижайте скорость!.. Великобритания не имеет права начинать торговые переговоры с Украиной, пока является членом ЕС. Но ничто не мешает нам начать неформальный диалог..."


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  