В ЕС призвали как можно быстрее получить оценку Совета Европы по закону об образовании

Вторник, 26 сентября 2017, 19:58

В Европейском Союзе приветствуют намерение украинских властей обратиться в Совет Европы касательно экспертной оценке закона "Об образовании" и призывают сделать это как можно быстрее.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Внешней дипломатической службы ЕС Майи Косьянчич, сообщает УНИАН.

Косьянчич отметила, что во время общения представителей ЕС с украинской властью европейская сторона всегда подчеркивает, что соответствующее законодательство должно соответствовать международным обязательствам, которые Украина взяла на себя в рамках, в частности, Конвенции о защите национальных меньшинств Совета Европы и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

"Как отмечала ранее Венецианская комиссия, роль украинского языка как государственного языка, и защита меньшинств и региональных языков должны быть тщательно сбалансированы. Мы приветствуем намерение украинских властей запросить экспертное заключение Совета Европы и призываем сделать это как можно быстрее. Эта мысль должна быть должным образом принята во внимание, как с точки зрения ее позиции, так и с точки зрения внедрения в законодательство ", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Украина готова направить в Совет Европы на экспертизу языковую статью закона об образовании, чтобы подтвердить отсутствие нарушений международных обязательств.

Напомним, 25 сентября Порошенко подписал закон "Об образовании", которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Верховная Рада приняла этот закон 5 сентября.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, которые касаются языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского союза, направленные на сближение ЕС с Украиной из-за закона "Об образовании".

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона читайте в статьях на "ЕвроПравде": "Венгерский языковой шантаж: похоронит ли Будапешт европейское будущее Украины"

и "Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона".