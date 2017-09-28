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Бундесвер завершил вывод контингента с турецкой базы "Инджирлик"

Четверг, 28 сентября 2017, 08:11
Версия для печати Комментарии

Бундесвер завершил вывод контингента с турецкой военно-воздушной базы "Инджирлик".

Об этом сообщает DW.

Последние немецкие солдаты покинули базу в среду, 27 сентября, сообщил представитель бундесвера.

По его словам, передислокация немецкого военного контингента на военную базу "Аль-Асрак" в Иордании завершится в октябре текущего года.

Оттуда бундесвер продолжит поддерживать операции международной антитеррористической коалиции против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке.

Всего на авиабазе "Инджирлик" находились около 260 немецких военнослужащих, шесть самолетов-разведчиков "Торнадо", оборудованных специальной оптикой, и один самолет-заправщик.

Причиной передислокации стали запреты турецкого правительства на посещение немецкими парламентариями военного контингента, расквартированного в "Инджирлике". В качестве причин выдвигались различные поводы, в частности принятие бундестагом резолюция, в которой события 1915 года в Османской империи признаны геноцидом армянского народа. Следующим поводом стало предоставление Берлином политического убежища турецким военным, которые бежали из страны после неудачной попытки путча в июле 2016 года.

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