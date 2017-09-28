НАТО замораживает диалог с РФ из-за учений "Запад-2017" - росСМИ

Четверг, 28 сентября 2017, 09:58

Совет Россия–НАТО будет заморожен до конца этого года по инициативе Брюсселя.

Об этом сообщает российский портал "Известия", ссылаясь на "российские дипломатические источники".

Как отмечает российское издание, "предлогом для приостановки действия механизма по сотрудничеству между Москвой и Альянсом" стали российско-белорусские учения "Запад-2017". Инициаторами заморозки названы балтийские страны и Великобритания.

Издание также цитирует ответы постоянного представительства РФ при НАТО и пресс-службы НАТО, согласно которым стороны пока не ведут работу по подготовке следующей встречи Совета Россия-НАТО.

Напомним, учения "Запад-2017" прошли на российских и белорусских полигонах с 14 по 20 сентября. Согласно официальной информации, в них приняло участие около 13 тыс. военнослужащих – максимальная численность, позволяющая не приглашать наблюдателей из третьих стран.

По неофициальным данным количество военнослужащих, принявших участие в учениях оказалось существенно большим – до 100 тыс. При этом анализ учений позволяет делать вывод, что на них отрабатывался сценарий блокирования Балтийского региона.

В самом НАТО уже успели заявить, что считают такие подозрения "небезосновательными".