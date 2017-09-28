В Германии шантажист требует миллионы, угрожая отравить пищу в супермаркетах ЕС

Четверг, 28 сентября 2017, 18:55

В Германии неизвестный мужчина требует миллиона евро, угрожая отравить пищу в супермаркетах по всей Германии и в других странах ЕС.

Об этом заявили в полиции Германии, сообщает Reuters.

По данным полиции, до сих пор ни о каких случаях отравления не сообщалось.

В полиции заявили, что преступник сообщил о своих угрозах по электронной почте после того, как разместил яд в продуктах (речь идет даже о детском питании) в некоторых супермаркетах на юге Германии еще в начале сентября.

Теперь мужчина угрожает сделать такое по всей Германии и в других странах Европы, если ему не будет выплачено много миллионов евро.

"Мы очень серьезно относимся к этой угрозе", - заявил Уве Штумерер, заместитель начальника полиции в южном городе Констанц.

"Нет причин для паники или истерики", - добавил он, предупреждая потребителей о том, что они должны внимательно проверять упаковку при покупке товаров.

Сейчас полиция разыскивает подозреваемого, которого заметили на видео с камер наблюдения в одном из супермаркетов в городе, недалеко от Констанца.

Подозреваемым оказался мужчина около 50 лет. Фото мужчины были обнародованы, чтобы помочь в поиске.

В полиции также сообщили, что они обнаружили в детском продукте этиленгликоль, бесцветную жидкость без запаха, которую используют при производстве антифризов, и которая может быть смертельной при потреблении.

"Дело сложное, поскольку шантажист не сказал, какую именно пищу он хочет отравить, или какой яд он будет использовать", - заявил представитель по защите прав потребителей Германии.