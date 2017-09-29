Полиция Испании изъяла почти 3 млн бюллетеней для каталонского референдума

Гражданская гвардия Испании в четверг изъяла на складе в городе Игуалада от 2,5 до 3 млн бюллетеней, предназначенных для голосования на референдуме о независимости Каталонии 1 октября.
Об этом сообщает El Pais.
Кроме того, правоохранители обнаружили и конфисковали более 100 урн для голосования с логотипом футбольного клуба "Барселона". Позже стало известно, что эти ящики использовались во время выборов в 2015 году.
Также на пути к Игуалада были перехвачены и изъяты около 6 млн конвертов для референдума.
Ранее полиция уже изымала несколько миллионов бюллетеней и оборудование для голосования, чем поставила проведения референдума под вопрос.
Такими действиями правоохранители выполняют приказ правительства Испании и прокуратуры Каталонии по предотвращению проведению голосования, которое Мадрид называет незаконным.
Напомним, правительство Каталонии заявило, что попытается обеспечить мирное проведение референдума о независимости от Испании, несмотря на строгие меры национального правительства Испании.