Найти
АКТУАЛЬНО

МИД направил закон об образовании на оценку "Венецианки"

Китай закрывает на своей территории бизнес КНДР в соответствии с санкциями ООН

Украинец, обвиненный в причастности к фейковым наградам в Британии, угрожает СМИ судом

Законодатели ЕС обнародовали критическую резолюцию по Brexit-переговорам

В НАТО официально опровергли росСМИ о "замораживании" Совета Россия-НАТО

Российские хакеры помогают в подготовке референдума в Каталонии – СМИ

В Литве скандал вокруг чиновников, раскрывших Кремлю секретную информацию






Полиция Испании изъяла почти 3 млн бюллетеней для каталонского референдума

Пятница, 29 сентября 2017, 09:16
Версия для печати Комментарии

Гражданская гвардия Испании в четверг изъяла на складе в городе Игуалада от 2,5 до 3 млн бюллетеней, предназначенных для голосования на референдуме о независимости Каталонии 1 октября.

Об этом сообщает El Pais.

Кроме того, правоохранители обнаружили и конфисковали более 100 урн для голосования с логотипом футбольного клуба "Барселона". Позже стало известно, что эти ящики использовались во время выборов в 2015 году.

Также на пути к Игуалада были перехвачены и изъяты около 6 млн конвертов для референдума.

Ранее полиция уже изымала несколько миллионов бюллетеней и оборудование для голосования, чем поставила проведения референдума под вопрос.

Такими действиями правоохранители выполняют приказ правительства Испании и прокуратуры Каталонии по предотвращению проведению голосования, которое Мадрид называет незаконным.

Напомним, правительство Каталонии заявило, что попытается обеспечить мирное проведение референдума о независимости от Испании, несмотря на строгие меры национального правительства Испании.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:04
В Бундесвере проверяют почти 400 случаев правоэкстремизма – СМИ
10:44
С начала года во Франции предотвратили 12 терактов
10:36
Великобритания сохранит свою роль в защите Европы - Мэй
10:02
У Меркель говорят, что переговоры о коалиции могут затянуться до начала 2018 года
09:47
Пресс-секретарь президента Чехии сравнил ЕС с Третьим рейхом
09:32
Twitter заблокировал 200 аккаунтов в связи с вмешательством РФ в выборы в США
09:16
Полиция Испании изъяла почти 3 млн бюллетеней для каталонского референдума
08:52
Сенат США утвердил кандидатуру посла США в России
08:46
ИГИЛ обнародовал обращение своего лидера с призывом уничтожать врагов
08:24
Меркель похвалила предложенный Макроном план реформирования ЕС
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Любовь Акуленко, Светлана Майструк, для Европейской правды

Евроинтеграционная осень: какие требования ЕС должна выполнить Верховная рада

В последнее время Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС уделялось немало внимания в выступлениях высших представителей власти. Однако в чем состоят реальные евроинтеграционные задачи Украины в новом политическом сезоне? И почему нам уже стоит готовиться к ложке дегтя? (укр.)

Юрий Панченко, Европейская правда

Варуфакис: цена немецкого успеха – это фактически провал остальной Европы

Экс-министр финансов Греции: "Есть только один путь спасения ЕС. Если Эммануель Макрон заявит Меркель: "Госпожа канцлер, вы победили только благодаря моей победе. И мое условие для продолжения нашей работы – это федерация. Общий бюджет, общее налогообложение".


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  