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Дополнительные торговые преференции ЕС для Украины вступают в силу 1 октября

Пятница, 29 сентября 2017, 14:13
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Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем и торговый представитель Украины - заместитель министра экономического развития и торговли Наталия Микольская приветствуют вступление в силу с 1 октября автономных торговых преференций ЕС для Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном на сайте Еврокомиссии.

"Это хорошая новость для украинских экспортеров. Несколько важных сельскохозяйственных и промышленных товаров теперь получат лучший доступ на рынок ЕС, поскольку их можно будет экспортировать без применения таможенных пошлин. Это является важным признаком продолжающейся, значительной экономической и политической поддержки ЕС для украинского народа, страны и ее усилий в реформах ", - отметили еврокомиссар и торговый представитель Украины.

"Регламент ЕС относительно автономных торговых преференций увеличит объемы сельскохозяйственной продукции, Украина может экспортировать в ЕС по Соглашению об ассоциации, не платя таможенные пошлины. Это также ускорит ликвидацию ввозных пошлин ЕС на определенные промышленные товары, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации", - говорится в заявлении.

Сообщается, что Украина сможет беспошлинно экспортировать в ЕС большие объемы пшеницы, кукурузы, ячменя, овса и ячменных крупы и гранул.

Это предложение создает возможности экспорта без применения таможенных пошлин больших объемов переработанных помидоров, натурального меда и виноградных соков в ЕС. Такие торговые преференции также будут способствовать развитию отраслей промышленности, например, предоставят преимущества украинским производителям обуви, минеральных удобрений, алюминиевых изделий и бытовой электроники.

Дополнительная либерализация для экспорта ячменя, пшеницы и кукурузы начнет применяться с 1 января 2018 года.

Напомним, решение о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций вступит в силу с 1 октября 2017 года, за исключением тарифных квот на зерновые.

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