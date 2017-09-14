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Дополнительные торговые преференции ЕС для Украины вступят в силу 1 октября

Четверг, 14 сентября 2017, 14:13
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Решение о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций вступит в силу 1 октября 2017 года, за исключением тарифных квот на зерновые.

Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталия Микольская на своей странице в Facebook.

"Мы ожидаем, что соответствующий законодательный акт будет опубликовано в конце сентября, а вступит в силу он с 1 октября 2017 года", - сообщила Микольская.

По ее данным, тарифные квоты на зерновые будет открыто с 1 января 2018 года, поскольку их применение потребует принятия отдельного имплементационного регламента Европейской комиссии.

Напомним, накануне в Европейском парламенте подписали решение о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций на три года.

Подписанный регламент предоставляет дополнительные нулевые тарифные квоты для украинского меда - 2,5 тыс. тонн, кукурузы и муки из нее - 650 тыс. тонн, ячменя и муки из него - 350 тыс. тонн, пшеницы и муки - 65 тыс. тонн.

Кроме того, добавляется квота на ячменную крупу - 7,8 тыс. тонн, овес - 4 тыс. тонн, обработанные томаты - 3 тыс. тонн и виноградный сок - 500 тонн.

Преференции будут введены на срок до трех лет, как дополнение к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

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