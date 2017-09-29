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В Польше владелец супермаркета ввел проверку для украинцев на кассе

Пятница, 29 сентября 2017, 16:53
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В польском городе Барлинек владелец маленького супермаркета Bimex Ежи Бител повесил табличку, которая призывает проверять каждого гражданина Украины на кассе.

Об этом сообщает Wiadomosci.gazeta.pl.

"Каждый гражданин Украины, пройдя кассу, подвергается проверке", - написано на польском и украинском языках.

Фото с табличкой в ​​польском магазине быстро распространилось в соцсетях.

"Такой красивый город и такая ужасная надпись. Шок и ничего больше", - пишет пользовательница соцсети Facebook, обнародовавшая фото.

Владелец впоследствии объяснил, что табличку повесил после того, как украинский гражданин украл две сумки продуктов.

Сообщается, что надпись по просьбе владельца перевели украинцы, работающие в магазине.

"Я сделал ее под влиянием импульса, слишком быстро. Не таким должен быть смысл. Искренне извиняюсь перед всеми, кто чувствует себя оскорбленным", - сказал он.

Однако мужчина добавил, что табличка с подобной надписью висела там 30 лет "и никогда не было никаких жалоб". Он также добавил, что украинцы воруют чаще, чем поляки.

Польский Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения в срочном порядке уже проинформировал о ситуации прокуратуру, омбудсмена и посольство Украины в Польше.

В организации заверили, что приложат все усилия, чтобы лица, ответственные за установление такой таблички понесли ответственность.

"Наш юридический отдел готовит сообщение о правонарушении", - заявили в организации.

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