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Спикер парламента Швеции: необходимо поддерживать дискуссии о членстве Украины в ЕС

Суббота, 30 сентября 2017, 15:44
Версия для печати Комментарии

Североевропейские страны должны поддерживать идею расширения Евросоюза, в том числе принятие в будущем в состав блока Украины и Молдовы.

Об этом заявил спикер парламента Швеции Урбан Алин во время выступления на "Рижской конференции-2017", сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Страны Северной Европы и Балтии (Северо-Балтийская восьмерка, - ред.) должны быть тем голосом в Евросоюзе, который будет призывать быть более открытыми к глобализации ... Мы должны быть во главе дискуссий о том, что страны имеют право быть членами ЕС. Я говорю о таких странах, как Украина и Молдова", - сказал Алин.

Он отметил, что выступает против любых призывов о закрытии границ, ведь люди, которые приезжают в страны Скандинавии и Балтии, могут воочию увидеть преимущества интеграции.

Алин также отметил, что в настоящее время в Евросоюзе никто не желает говорить о расширении, хотя отказ от дисскусии, по его мнению, большая ошибка.

"В определенный момент в будущем будет хороший период для расширения ЕС и мы должны продвигать эту идею", - добавил спикер.

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, что выполнение Соглашения об ассоциации поможет убедить ЕС в вопросе присоединения Украины.

Любое прогнозирование возможных сроков вступления в ЕС пока некорректно, однако Соглашением об ассоциации предусмотрено его полное выполнение Украиной в течение 10 лет.

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