Могерини: Брюссель продолжит переговоры с Турцией о членстве в ЕС

Вторник, 05 сентября 2017, 08:40

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Могерини подтвердила в понедельник, что переговоры с Турцией о ее членстве в Евросоюзе продолжатся.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Заявление Могерини прозвучало после того, как в воскресенье во время избирательных дебатов канцлер Германии Ангела Меркель и ее главный оппонент на пост главы правительства Мартин Шульц выступили за отмену переговоров о вступлении.

Могерини заявила, что страны ЕС могут дискутировать относительно будущего членства Анкары в блоке, но независимо от этого переговоры продолжатся.

"Мы не всегда достигаем согласия относительно всего. Есть некоторые проблемы ... которые очень отдаляют наши позиции, но переговоры продолжаются", - сказала Могерини.

"Кроме переговоров о членстве, ЕС и Турция являються также региональными партнерами, иногда непростыми партнерами, мы сотрудничаем по многим различным главам", - добавила она.

Напомним, в Турции заявили, что дискуссии немецких политиков о завершении переговоров с Турцией является атакой на основные ценности ЕС.