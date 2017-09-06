Послы ЕС согласовали продление санкций против России

Среда, 06 сентября 2017, 12:23

Послы стран Евросоюза приняли решение о продлении санкций против физических лиц и компаний из-за агрессии России против Украины еще на шесть месяцев.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС сегодня решили продлить санкции, включающие замораживание активов и запрет на въезд для 149 чиновников из России и сепаратистов, и касательно 38 компаний", - написал он.

EU ambs have today decided to extend asset freezes & visa bans on 149 officials from #Russia & separatists + 38 entities. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 6 вересня 2017 р.

Отметим, ранее сообщалось, что в санкционного список входят 153 физических лиц и 40 компаний.

Накануне брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщал, что Евросоюз намерен включить в список санкций компанию "Крымские морские порты".

Напомним, 13 марта ЕС на полгода продлил санкции против граждан Украины и России, введенные из-за угрозы территориальной целостности Украины.

Эти санкции были впервые введены в марте 2014 года и неоднократно продлевались.