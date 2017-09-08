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При президентстве Трампа все больше американцев хотят немецкий паспорт

Пятница, 08 сентября 2017, 09:28
Версия для печати Комментарии

После победы Дональда Трампа на выборах президента в США все больше американцев хотят получить гражданство Германии.

Об этом в четверг, 7 сентября, сообщили в Министерстве иностранных дел Германии, пишет Deutsche Welle.

Согласно обнародованной статистике, в течение первого полугодия 2017 года от граждан США поступило больше заявок на получение немецкого гражданства, чем за весь 2016 год.

Если в течение 2016 года 792 гражданина США захотели получить немецкий паспорт, то только за первое полугодие текущего года таких было уже 940. Еще 250 заявлений на получение гражданства Германии от американцев поступило в июле и августе 2017 года.

Среди подавших прошение на получение гражданства есть в том числе и те, кто когда-то эмигрировали из Германии в США.

К их числу относятся и жертвы нацистского режима или потомки тех, кого во время правления нацистов с 1933 по 1945 годы лишили немецкого гражданства, отмечается в сообщении немецкого внешнеполитического ведомства.

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