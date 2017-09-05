Трамп дал согласие на многомиллиардные поставки оружия Южной Кореи

Вторник, 05 сентября 2017, 08:23

В ходе телефонного разговора с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином президент США Дональд Трамп дал "концептуальное согласие" на закупку Сеулом оружия на "много миллиардов долларов".

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, сообщает Reuters.

Кроме того, Дональд Трамп согласовал снятие ограничений по весу боеголовок южнокорейских ракет. По действующему договору с США вес боеголовок, стоящих на вооружении Южной Кореи, может составлять максимум 500 килограммов.

Отдельно офис президента Южной Кореи сообщил, что лидеры договорились ввести жесткие санкции против КНДР и продолжить давление на Пхеньян через Организацию Объединенных Наций.

Накануне Южная Корея заявила, что ведет переговоры с Соединенными Штатами о развертывании авианосцев и стратегических бомбардировщиков на Корейском полуострове.

Министерство обороны Южной Кореи заявило в понедельник, что режим Ким Чен Ына готов запустить еще одну ракету в Тихий океан.

Напомним, 3 сентября Северная Корея взорвала самую мощную ядерную бомбу в своей истории. Ядерные испытания вызвали землетрясение на Корейском полуострове.

Позже Пхеньян подтвердил успешные испытания водородной бомбы.

Подробнее о последней эскалации вокруг КНДР читайте в материале ЕвроПравды: "120 килотонн угроз: приведет ли северокорейский кризис к ядерной войне".