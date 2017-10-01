Италия вышлет посла КНДР из-за ядерных испытаний

Италия приказала послу Северной Кореи покинуть страну в знак протеста против ядерных и ракетных испытаний Пхеньяна.
Об этом заявил глава МИД Италии Ангелино Альфано, сообщает Reuters.
При этом, по его словам, для Италии важно поддерживать канал коммуникации с КНДР, поэтому о разрыве дипломатических отношений речь не идет.
"Послу придется уехать из Италии", - сказал Альфано.
"Мы хотим, чтобы Пхеньян понял: изоляция неизбежна, если он не изменит поведение", - добавил министр.
Он напомнил, что ранее Испания объявила посла Северной Кореи персоной нон грата, а Португалия разорвала дипотношения с КНДР.
Такая реакция стала ответом на недавние ядерные и ракетные испытания Северной Кореи.