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Италия вышлет посла КНДР из-за ядерных испытаний

Воскресенье, 01 октября 2017, 12:57
Версия для печати Комментарии

Италия приказала послу Северной Кореи покинуть страну в знак протеста против ядерных и ракетных испытаний Пхеньяна.

Об этом заявил глава МИД Италии Ангелино Альфано, сообщает Reuters.

При этом, по его словам, для Италии важно поддерживать канал коммуникации с КНДР, поэтому о разрыве дипломатических отношений речь не идет.

"Послу придется уехать из Италии", - сказал Альфано.

"Мы хотим, чтобы Пхеньян понял: изоляция неизбежна, если он не изменит поведение", - добавил министр.

Он напомнил, что ранее Испания объявила посла Северной Кореи персоной нон грата, а Португалия разорвала дипотношения с КНДР.

Такая реакция стала ответом на недавние ядерные и ракетные испытания Северной Кореи.

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