Макрон: дебаты о будущем ЕС необходимо начать сейчас

Среда, 11 октября 2017, 09:48

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что лидеры ЕС имеют один год, чтобы изложить свое видение будущего ЕС накануне выборов в Европейский парламент в 2019 году.

Об этом пишет Politico.

"Я думаю, нам нужно начать дискуссию, у нас есть год, чтобы прояснить и составить общую дорожную карту", - сказал Макрон, выступая в университете Гете во Франкфурте.

Президент Франции заявил, что хочет чаще посещать Германию, чтобы начать европейскую дискуссию, и пригласил канцлера Ангелу Меркель посетить Францию, "а также других желающих лидеров".

Выступая перед открытием Франкфуртской книжной ярмарки во вторник вечером, Макрон призвал к амбициозным европейским реформам.

"Если мы готовы к совместной политики в области безопасности, цифровой инфраструктуры, энергетики, миграции, борьбы с терроризмом, то кто может объяснить мне, почему мы не можем иметь общий бюджет еврозоны?", - сказал он.

Подробнее о предлагаемой Макроном реформе ЕС читайте в статье: "Французский взгляд на будущее ЕС: какие реформы предлагает Эммануэль Макрон".