Сенат Чехии: Земан в ПАСЕ легитимизировал агрессию России против Украины

Четверг, 12 октября 2017, 15:52

Чешский Сенат - верхняя палата парламента - одобрил постановление, в котором заявил, что своими словами о Крыме президент Чехии Милош Земан легитимизировал российскую агрессию против Украины.

За соответствующее постановление проголосовали 38 сенаторов из 47 присутствующих в зале, сообщает издание Ceske Noviny. Лишь трое высказались против, шестеро воздержались.

Глава государства должен уважать внешнюю политику Чехии, отмечается в постановлении. "Своими заявлениями президент республики легитимизировал агрессию, которая нарушает международное право", - заявляют чешские сенаторы.

При этом сенаторы отклонили предложение признать, что заявление Земана нанесло ущерб интересам Чехии.

Пресс-секретарь Земана Иржи Овчачек отбросил претензии сенаторов. "Президент не легализовал аннексию Крыма, он выразил сбалансированное и реалистичнуое мнение, поэтому отклонений от чешской внешней политики не было", - заявил он.

Напомним, во время выступления в Страсбурге президент Чехии предложил заплатить Украине и узаконить аннексию Крыма.

Он также заявил, что пришло время снять санкции с РФ. Заявления Земана не встретило негодование представителей ПАСЕ, которые получили право на выступление в его присутствии.

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил, что высказывания президента не соответствуют внешней политике чешского правительства.