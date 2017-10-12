По решению ЕСПЧ Киев прекратит выплату возмещений тысячам заявителей

Четверг, 12 октября 2017, 16:24

Решение Европейского суда по правам человека о передаче в Комитет министров всех жалоб на невыполнение решений украинских судов, вероятнее всего, приведет к тому, что заявители не получат стандартной для ЕСПЧ компенсации морального ущерба.

Это следует из опубликованного решения Суда и особого мнения судей к нему, сообщает "Европейская правда".

До сих пор украинцы, которые столкнулись с проблемой неисполнения решений национальных судов, могли обратиться в ЕСПЧ с гарантированно выигрышной жалобой. Преимущественно речь идет о финансовых решениях судов, вынесенных против государства, госорганов или госпредприятий. В Страсбурге их признавали "типичными", подобными пилотному решению "Иванов и другие против Украины". Страсбургский суд обязывал государство выполнить решение суда и выплатить заявителю от 1000 до 3000 евро дополнительного возмещения (Just satisfaction).

В 2012-2017 годах ЕСПЧ присудил выплатить таким заявителями 12 млн евро; обычно государство выплачивало Just satisfaction, однако первоначальное решение так и оставалось невыполненным.

По состоянию на 2017 год в очереди ЕСПЧ скопилось более 12 тысяч жалоб такого типа против Украины. В решении от 12 октября ЕСПЧ прекратил производство по всем этим случаям и перенаправил их в Комитет министров Совета Европы, все последующие жалобы будут автоматически направлены в КМСЕ.

Суд поручил КМСЕ добиться от Украины выполнения первоначальных решений национальных судов, а также изменить системную практику исполнения судебных решений. В то же время в решении не упоминается о выплате возмещения этим заявителям.

В особом мнении семи судей, которые голосовали против данного решения (среди них – судья от Украины Анна Юдковская) отмечается, что суд не передал в КМСЕ методику для присуждения такого возмещения. "До сих пор тысячи заявители получали компенсацию от государства. Отныне большинство судей ЕСПЧ решили лишить других такого практического средства... оставив их в подвешенном состоянии", - говорится в документе.

Порядок выполнения такого беспрецедентного вердикта ЕСПЧ пока неясен. КМСЕ на одном из следующих заседаний должен принять соответствующее решение; также он должен решить, как поступить с проблемой выплаты компенсаций. Велика вероятность, что он не будет искать правовой путь для назначения выплаты Just satisfaction украинским заявителям.

Перечень из более 12 тысяч дел, которые находятся на рассмотрении ЕСПЧ и должны быть переданы КМСЕ, приводится в решении Европейского суда по правам человека.