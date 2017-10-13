В Сирии во время взрывов смертников погибли по меньшей мере 50 человек –СМИ

Пятница, 13 октября 2017, 07:51

На северо-востоке Сирии в результате нескольких взрывов террористов-смертников погибли 50 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Красном полумесяце Курдистана.

Теракт произошел 12 октября в провинции Хасака возле населенного пункта Абу-Фас.

Взрывы осуществили три смертника, находившиеся в заминированных автомобилях.

Сообщается, что сработало три взрывных устройства.

По словам источника, также при нападении террористов большое количество людей пострадало, точное число раненых не называется.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил о как минимум 18 погибших

Нападение совершила террористическая группировка "Исламское государство".