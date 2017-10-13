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В Бюро ПАСЕ хотят принять решение об изменениях в регламент для возвращения РФ

Пятница, 13 октября 2017, 10:14
Версия для печати Комментарии

В пятницу, 13 октября, Бюро ПАСЕ попытается поручить регламентному комитету подготовить проект изменений в регламент для возвращения делегации РФ.

Об этом говорится в статье "Европейской правды" "ПАСЕ с российским привкусом: что ждет Украину после "серой недели" в Страсбурге".

Сообщается, что "операция возврата" россиян в ПАСЕ привязана к саммиту Совета Европы в 2019 году. "Это четко ограничивает временные рамки для примирения между Страсбургом и Москвой", - говорится в статье.

Сторонники возвращения россиян уже в 2018-м году попытаются изменить регламент через "постоянный комитет" (Standing committee), который имеет право самостоятельно принимать решения, в том числе менять регламент.

Такие изменения попытаются провести на заседаниях посткома в декабре или в ноябре. Для этого Бюро ПАСЕ, заседание которого начинается в пятницу утром, должно поручить регламентному комитету подготовить проект таких изменений.

"Прогнозировать его решение сложно, но мы надеемся на победу. Тем более, что на днях Украина получила дополнительный политический вес в ПАСЕ - в состав Бюро вошла Елена Сотник, которая возглавила юридический комитет ассамблеи, поэтому тепер у нас есть аж три голоса в составе Бюро", - говорится в статье.

"И каким бы ни было решение в пятницу, оно не станет окончательным. Если Украина победит в этом раунде, это не станет поводом расслабляться, ведь со следующего года, когда ПАСЕ возглавит социалист Николетти, попытки вернуть Россию гарантированно продолжатся", - говорится в статьи.

Напомним, 11 октября Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов утвердила решение, которое должно снять политические санкции из Российской Федерации.

Подробнее читайте в материале "Европейской правды": "ПАСЕ с российским привкусом: что ждет Украину после "серой недели" в Страсбурге".

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