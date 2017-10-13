В Бюро ПАРЄ хочуть схвалити рішення про зміни до регламенту для повернення РФ

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 10:14

У п’ятницю, 13 жовтня, Бюро ПАРЄ спробує доручити регламентному комітетові підготувати проект змін до регламенту для повернення делегації РФ.

Про це ідеться у статті "Європейської правди" "ПАРЄ з російським присмаком: що чекає на Україну після "сірого тижня" в Страсбурзі".

Повідомляється, що "операція повернення" росіян до ПАРЄ прив’язана до саміту Ради Європи у 2019 році. "Це чітко обмежує часові рамки для примирення між Страсбургом та Москвою", - ідеться у статті.

Прихильники повернення росіян вже у 2018-му році спробують змінити регламент через "постійний комітет" (Standing committee), який має право самостійно ухвалювати рішення, в тому числі змінювати регламент.

Такі зміни спробують провести на засіданнях посткому в грудні або в листопаді. Для цього Бюро ПАРЄ, засідання якого починається у п’ятницю вранці, має доручити регламентному комітетові підготувати проект таких змін.

"Прогнозувати його рішення складно, але ми маємо надію на перемогу. Тим більше, що днями Україна набула додаткової політичної ваги у ПАРЄ – до складу Бюро увійшла Олена Сотник, яка очолила юридичний комітет асамблеї, тому тепер ми маємо аж три голоси у складі Бюро", - ідеться у статті.

"Та хай яким буде рішення у п’ятницю, воно не стане остаточним. Якщо Україна переможе у цьому раунді, це не стане приводом розслаблятися, адже від наступного року, коли ПАРЄ очолить соціаліст Ніколетті, спроби повернути Росію гарантовано продовжаться", - повідомляється у статті.

Нагадаємо, 11 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи переважною більшістю голосів затвердила рішення, яке має на меті зняття політичних санкцій з Російської Федерації.

Детальніше читайте у матеріалі "Європейської правди": "ПАРЄ з російським присмаком: що чекає на Україну після "сірого тижня" в Страсбурзі".