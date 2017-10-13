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Климкин в Румынии: ни одна румынская школа не будет закрыта

Пятница, 13 октября 2017, 11:21
Версия для печати Комментарии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин разъяснил румынским парламентариям положения образовательного закона.

В пятницу, 13 октября, глава МИД находится с визитом в Бухаресте, сообщила в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Павел Климкин предметно объяснил положения образовательного закона. Важно, как он будет имплементироваться. Будем больше сотрудничать с румынской общиной", - написала она.

По ее словам, Климкин пообещал, что ни одна румынская школа в Украине не будет закрыта. Министр еще раз подчеркнул, что образовательный закон расширит возможности для национальных меньшинств.

По словам пресс-секретаря, румынские парламентарии выступили за конструктивный диалог при обсуждении образовательного закона.

Напомним, 12 октября глава МИД для обсуждения образовательного закона совершил визит в Венгрию.

По итогам встречи Венгрия продолжила настаивать на изменениях закона, поскольку он, по ее мнению, нарушает права этнических венгров.

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