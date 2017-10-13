Дания продлила пограничный контроль до мая 2018 года

Пятница, 13 октября 2017, 15:02

Правительство Дании продлило контроль на границе с Германией до 12 мая следующего года, ссылаясь на миграцию как ключевой вопрос.

Об этом сообщает датский телеканал DR.

Дания ввела пограничный контроль в января 2016 года и с тех пор несколько раз его продлевала.

Правительство заявило, что "миграционная ситуация и серьезная угроза терроризма против Дании" стали основанием для нового продления.

Министр иностранных дел Ингер Стойберг сообщила, что, несмотря на уменьшение числа ищущих убежища, прибывших в Европу по сравнению с пиком в конце 2015 года, границы стран Европы остаются под давлением.

"Мы не можем закрыть глаза на серьезную угрозу терроризма против Дании. Поэтому правительство считает необходимым поддерживать пограничный контроль", - сказала она.

Пограничный контроль проводится на сухопутной границе с Германией. Полиция выборочно проверяет документы у автомобилистов. Ранее с полицейскими патрулировали и бойцы национальной гвардии, но в июле их отозвали с границы.

Напомним, правительство Германии также продлило контроль на своих государственных границах еще на шесть месяцев.