Депутат Пиратской партии Исландии из-за поврежденного глаза вынуждена носить повязку

Пятница, 13 октября 2017, 15:52

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Депутат от Пиратской партии Исландии Ева Пандора Балдурсдоттир вынуждена носить глазную повязку из-зи "домашнего инцидента" со своей маленькой дочкой.

Об этом пишет BBC.

На своей странице в Facebook она рассказала, что ее годовалая дочь повредила ей глаза, поэтому в эти выходные она вынуждена носить повязку.

"Это не было бы проблемой, если бы не тот факт, что сегодня вечером я собираюсь на телевизионные дебаты. Конечно, я надену мою замечательную повязку", - написала она.

Пиратская партия Исландии, основой политики которой являются гражданские права, свободный обмен информацией и прямая демократия, имеет 10 из 63 мест в парламенте Исландии. По итогам выборов 2016 года "пираты" являются третьей по величине политической силой страны.