В МИД о сепаратистской акции под посольством: "Будапешт откровенно заигрывается"

Пятница, 13 октября 2017, 20:54

В МИД Украины выразили протест в связи с проведенной под посольством Украины акции "Самоопределение для Закарпатья".

Об этом директор Департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев написал на своей странице в Facebook.

"Кажется, что Будапешт, несмотря на наш для многих обозревателей слишком конструктивный дипломатический подход - откровенно заигрывается.

Решительно будем протестовать и ожидаем, что власти Венгрии безотлагательно отгородятся от этих позорных призывов", - написал он.

Ранее сообщалось, что в Будапеште под посольством Украины организовали акцию "Самоопределение для Закарпатья", протест против которой выразило МИД Украины.

По словам посла Украины в Венгрии Любви Непоп, организаторы выступают за: "самоопределения Закарпатья и свободу русинским, польским, болгарским, румынским, армянским национальным общинам, которые проживают на территории нынешней Украины" и выражают протест против "варварства путчистов, захвативших в плен Украину и вместе с ней венгерских национальных братьев".