Меркель поднимет тему отношений Брюсселя и Анкары на саммите ЕС

Суббота, 14 октября 2017, 16:44

Канцлер Германии Ангела Меркель поднимет тему отношений Брюсселя и Анкары на саммите Евросоюза 19-20 октября, но пока не ожидает решения по поводу возможного прекращения переговоров о вступлении Турции в ЕС.

Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном в субботу, 14 октября, сообщает Deutsche Welle.

Берлин попросил Еврокомиссию подготовить отчет о ситуации в Турции, потому что "есть очень много случаев, когда людей, на наш взгляд, несправедливо арестовывают, и потому что мы с озабоченностью следим за политическими событиями (в Турции)", - пояснила Меркель.

В то же время канцлер считает, что "конкретных решений" в отношении Анкары на саммите в Брюсселе принято не будет.

"Я хотела бы услышать мнение моих коллег, как они смотрят на двусторонние отношения с Турцией и какие выводы при необходимости мы должны сделать из этого", - добавила Ангела Меркель.

В начале сентября во время теледебатов перед выборами в бундестаг Меркель согласилась со своим оппонентом, социал-демократом Мартином Шульцем о необходимости обсудить возможное прекращение переговоров о вступлении Турции в ЕС. Позже стало известно, что канцлер Германии поднимет этот вопрос на октябрьском саммите Евросоюза в Брюсселе.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ответ заявил, что его страна больше не нуждается в присоединении к Евросоюзу, однако не намерен в одностороннем порядке выходить из соответствующих переговоров. Переговоры с Турцией о вступлении в ЕС были начаты в 2005 году - через 18 лет после подачи Анкарой соответствующей заявки.