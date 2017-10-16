Найти
АКТУАЛЬНО

В результате лесных пожаров в Испании и Португалии погибли 9 человек

Выборы в Австрии: партия Курца лидирует, ультраправые выходят на второе место

Лидер Каталонии уклонился от четкого ответа Мадриду о независимости

Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии - экзит-полы

Теракт в Сомали: 189 погибших, более 200 раненых

Греческое духовенство ежедневно будет бить в колокола из-за закона об изменении пола

Британские депутаты хотят заблокировать возможность Brexit без соглашения с ЕС






Партия Меркель потерпела поражение на выборах в Нижней Саксонии

Понедельник, 16 октября 2017, 11:36
Версия для печати Комментарии

На выборах в ландтаг федеральной земли Нижняя Саксония лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

Об этом свидетельствуют официальные предварительные результаты выборов, опубликованные вечером в воскресенье, 15 октября, сообщает Deutsche Welle.

Социал-демократов поддержали 36,9% избирателей. За их главных конкурентов - Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с канцлером Ангелой Меркель - высказались 33,6% избирателей.

На третьем месте - партия "Союз-90" / "зеленые" с 8,7% голосов.

Далее следуют либеральная "Свободная демократическая партия" (СвДП) - 7,5% и правопопулистского "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 6,2%.

Выборы в ландтаг Нижней Саксонии не планировали проводить всего через три недели после общефедеральных: они были назначены на начало 2018 года. Но из-за того, что одна из депутатов правящей здесь коалиции социал-демократов и "зеленых" перешла на сторону христианских демократов, земельное правительство потеряло большинство в местном ландтаге и было объявлено досрочные выборы.

Голосование в Нижней Саксонии может стать важным сигналом для канцлера ФРГ Ангелы Меркель накануне формирования нового правительства. Переговоры о правительственной коалиции в Германии стартуют 18 октября.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:05
Мадрид выдвинул финальный ультиматум Каталонии
12:34
Венгрия инициирует на заседании Совета Ассоциации Украина-ЕС нарушения Киевом Соглашения из-за закона об образовании
12:15
фото
В результате лесных пожаров в Испании и Португалии погибли 9 человек
11:36
Партия Меркель потерпела поражение на выборах в Нижней Саксонии
11:24
Выборы в Австрии: партия Курца лидирует, ультраправые выходят на второе место
10:34
Теракт в Сомали: число погибших возросло до 276, раненых - 300
10:16
Лидер Каталонии уклонился от четкого ответа Мадриду о независимости
20:10
Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии - экзит-полы
17:39
Иран отрицает закрытие границы с Иракским Курдистаном
17:05
Тиллерсон: Дипломатические усилия по КНДР продлятся до падения первой бомбы
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Анатолий Марциновский, Сергей Сидоренко, ЕвроПравда

Маневры с европейским выбором: как пропишут мечты Украины в документах Восточного партнерства

Евросоюз отказался признать европейские стремления Украины, Молдовы и Грузии. Вместо этого ЕС... согласился признать европейские стремления Украины, Молдовы и Грузии. Нет, это не ошибка и не шизофрения. Речь идет о дипломатии. И немножко – о лингвистике...

Сергей Сидоренко, Европейская правда, Страсбург–Киев

ПАСЕ с российским привкусом: что ждет Украину после недели проблем в Страсбурге

Времени для договоренностей – немного. "Операция возвращения" привязана к саммиту, и это четко ограничивает временные рамки для примирения между Страсбургом и Москвой. Встреча глав государств должна состояться летом или осенью 2019 года. И готовиться к ней нужно заранее...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  