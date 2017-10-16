Партия Меркель потерпела поражение на выборах в Нижней Саксонии

Понедельник, 16 октября 2017, 11:36

На выборах в ландтаг федеральной земли Нижняя Саксония лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

Об этом свидетельствуют официальные предварительные результаты выборов, опубликованные вечером в воскресенье, 15 октября, сообщает Deutsche Welle.

Социал-демократов поддержали 36,9% избирателей. За их главных конкурентов - Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с канцлером Ангелой Меркель - высказались 33,6% избирателей.

На третьем месте - партия "Союз-90" / "зеленые" с 8,7% голосов.

Далее следуют либеральная "Свободная демократическая партия" (СвДП) - 7,5% и правопопулистского "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 6,2%.

Выборы в ландтаг Нижней Саксонии не планировали проводить всего через три недели после общефедеральных: они были назначены на начало 2018 года. Но из-за того, что одна из депутатов правящей здесь коалиции социал-демократов и "зеленых" перешла на сторону христианских демократов, земельное правительство потеряло большинство в местном ландтаге и было объявлено досрочные выборы.

Голосование в Нижней Саксонии может стать важным сигналом для канцлера ФРГ Ангелы Меркель накануне формирования нового правительства. Переговоры о правительственной коалиции в Германии стартуют 18 октября.