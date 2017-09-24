Партия Меркель выиграла выборы в Германии, третье место у пророссийской АдГ

Воскресенье, 24 сентября 2017, 19:01

В Германии объявили предварительные результаты экзит-поллов, проведенных на выборах в Бундестаг.

Данные опросов на выходе с избирательных участков обнародовали в эфире немецкого телеканала Deutsche welle.

В соответствии с ними блок ХДС/ХСС, возглавляемый Ангелой Меркель, набрал 32.5%. Очевидно, именно Меркель станет канцлером в новом правительстве Германии.

На втором месте – социал-демократы во главе с Мартином Шульцем, они получили 20%.

Третье место заняли праворадикалы из партии Альтернатива для Германии, они получили 13,5%. Как известно, АдН не скрывает пророссийских настроений.

детали через несколько минут...