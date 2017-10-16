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Мадрид выдвинул финальный ультиматум Каталонии

Понедельник, 16 октября 2017, 13:05
Версия для печати Комментарии

Мадрид считает неудовлетворительным ответ главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона относительно того, провозгласил ли он на прошлой неделе в парламенте независимость Каталонии, и выдвигает последний ультиматум.

Об этом сообщает El Mundo.

В понедельник вице-премьер Испании Сорайя Саенс де Сантамария прокомментировала письмо лидера Каталонии Карлеса Пучдемона к премьер-министру Мариано Рахою, в котором он не дал четкого ответа о независимости региона и призвал Мадрид к диалогу.

Правительство Испании считает письмо Пучдемона неприемлемым, поскольку оно не удовлетворяет требование Мадрида.

"Было не так уж и трудно сказать "да" или "нет", - заявила де Сантамария, признав, что ситуация "преднамеренной путаницы" продолжается. Теперь испанское правительство ожидает, что к 10:00 (по местному времени) четверга, 19 октября, Пучдемон "все исправит и внесет ясность".

Она отметила, что Мадрид не исключает диалога, но он должен происходить в рамках закона с максимальной ясностью.

Напомним, к понедельнику, 16 октября, Мадрид требовал от Пучдемона объяснить, что означает подписанная им декларация независимости Каталонии. Однако каталонский лидер в письме к премьер-министру Испании не предоставил четкого ответа.

Ранее Мадрид заявлял, если каталонская власть таки будет настаивать на разрыве, до четверга 19 октября она должна изменить свое мнение. Иначе Мадрид пригрозил приостановить автономию Каталонии.

Как сообщалось, 10 октября глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон вместе с главами нескольких партий подписал декларацию о провозглашении независимости от Испании.

В то же время он обратился к региональному парламенту в Барселоне с призывом отложить голосование за провозглашение независимости на несколько недель ради диалога с Мадридом.

1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии. По информации каталонской власти, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

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