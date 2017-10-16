В Латвии начались военные учения НАТО с участием 11 стран

Понедельник, 16 октября 2017, 13:55

В Латвии начались крупные военные учения НАТО "Серебряная стрела-2017" (Silver Arrow 2017) с участием 11 стран.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Латвии.

В учениях примут участие военные из 11 стран-союзников, в частности, из Албании, США, Эстонии, Италии, Канады, Великобритании, Польши, Словении, Испании и Германии общей численностью 3,5 тысячи человек.

Целью учений является повышение функциональной совместимости Национальных вооруженных сил Латвии и союзных войск. Еще одна цель - проведение комплексного совместного планирования, обороны и боевой поддержки.

Военные учения "Серебряная стрела" начались в Латвии как национальные военные учения. Однако в 2014 году многочисленные союзники и страны-партнеры решили присоединиться к этой программе, поэтому она стала многонациональной.

Военные маневры продлятся до 29 октября.