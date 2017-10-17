Несмотря на разногласия в исторических вопросах Польша хочет партнерства с Украиной - Ващиковский

Вторник, 17 октября 2017, 12:38

Несмотря на ряд сложных проблем в двусторонних отношениях, в частности, разногласия по историческим вопросам, Варшава рассматривает Киев как партнера.

Об этом говорится в статье министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, опубликованной изданием Rzeczpospolita.

Ващиковский отметил, есть немало сфер, в которых Украина и Польша находят взаимопонимание, однако часто предметом двусторонних переговоров становятся сложные исторические вопросы.

Среди таких вопросов он перечислил Волынскую трагедию, которую назвал "геноцидом" ОУН-УПА против поляков на Волыни, захоронения останков жертв конфлитка и функционирование католической общины в Украине.

"Кроме этих давних проблем есть новые, такие как запрет на въезд на территорию Украины польским социальным работникам и ученым, которые критикуют историческую политику Киева.

Или такие как недостаточное привлечение соответствующих украинских служб для защиты польских дипломатических миссий, которые являются объектом нападений с использованием взрывчатых веществ и боевых средств", - пишет Ващиковский.

"Еще раз хочу подчеркнуть: Варшава рассматривает Киев как партнера, с которым можно поделиться успехами, выгодами и обязанностями. Только при таком равноправном партнерстве будет создан реальный союз", - отметил глава польской дипломатии.

Как известно, ранее Ващиковский заявлял, что Польша наложит вето на потенциальное вступление Украины в Европейский союз, если не будут решены исторические вопросы и вопросы прав меньшинств.

В связи с этим заявлением МИД Украины вызвало польского посла.