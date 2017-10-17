Ган: Мы обеспокоены, что в Украине осложняют жизнь антикоррупционным активистам

Вторник, 17 октября 2017, 14:25

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан считает, что Украина еще не проиграла борьбу с коррупцией, однако беспокойство вызывает то, что украинская власть постоянно пытается усложнить жизнь антикоррупционным активистам.

Об этом он заявил в интервью New Eastern Europe.

Ган напомнил, что в ЕС с энтузиазмом поддержали решение Украины о создании ряда антикоррупционных институтов и обязательное обнародование доходов государственных чиновников с целью общественного контроля.

"Нужно время, чтобы достичь желаемых результатов, чтобы перейти от ситуации, в которой коррупция является частью системы, к ситуации, когда она не просто объявлена ​​вне закона, но неприемлема в культурном плане. Поэтому было бы преждевременно предполагать, что Украина в этой битве потерпела поражение", - заявил он.

Однако, по его словам, многие приговоры по делам с участием высокопоставленных лиц до сих пор не прозвучали, независимость Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции находится под угрозой.

"Этот орган до сих пор не в состоянии эффективно проверять декларации доходов государственных должностных лиц. Кроме того, власти Украины, похоже, постоянно пытаются усложнить жизнь активистам по борьбе с коррупцией и общественным организациям, которые пытаются победить в схватке с коррупцией на самых высоких уровнях.

Мы вместе с Международным валютным фондом, Всемирным банком и другими донорами и международными организациями обеспокоены тем, как выглядит ситуация по данному вопросу в Украине. Несмотря на это, я могу заверить, что мы будем и дальше оказывать давление с целью достижения прогресса на пути к полной ликвидации коррупции в Украине", - заявил еврокомиссар.